Рыбачивший в парке во Флориде 71-летний Стивен Хэмилтон погиб после того, как аллигатор длиной более 3,5 м утащил его в пруд.
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