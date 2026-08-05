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Сообщения о конвертации в России вкладов в военные облигации оказались фейком

Сообщения о конвертации в России вкладов в военные облигации оказались фейком

В TikTok и других соцсетях распространился видеоролик, в котором председатель Банка России Эльвира Набиуллина якобы объявляет о конвертации банковских вкладов россиян в военные облигации с выплатами после окончания специальной военной операции.

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