Сообщения о конвертации в России вкладов в военные облигации оказались фейком

В TikTok и других соцсетях распространился видеоролик, в котором председатель Банка России Эльвира Набиуллина якобы объявляет о конвертации банковских вкладов россиян в военные облигации с выплатами после окончания специальной военной операции.
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