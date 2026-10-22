Изначально претензии администрации касались 31 разрешения на раскопки, после обращения в суд «Водоканал» завершил работы по пяти адресам, в суде остаются требования по 26 разрешениям.
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