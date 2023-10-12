Сейчас я вам, граждане, нечто прекрасное покажу. Намедни какой-то беглый поц Коля Остенбакен (кто все эти люди?!!) выдал в запрещенном твиттере вот такой текст:"То что мы сейчас видим в Газе, это и есть коллективная ответственность.
Прибегая к концепту коллективной вины ты становишься сам субъектом коллективной вины...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Пусть ответственность на себя за все , что происходит на земле. политики. Это они принимают решения и чт о взбредет в голову, то и делают. И Израиль не подарок. сам везде всех обстреливал: и сирию. и Палестину. А все зло возвращается.
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Холокостом, ТОЖЕ злоупотреблять было нельзя. И борзеть. Кстати, по поводу "коллективной ответственности"... .....В Палестину пришли НЕ палестинцы, А ЕВРЕИ пришли к палестинцам!! А теперь евреи изгоняют палестинцев с их же земель...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии