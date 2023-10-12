Прибегая к концепту коллективной вины ты становишься сам субъектом коллективной вины...

Регина Толстоброва

Пусть ответственность на себя за все , что происходит на земле. политики. Это они принимают решения и чт о взбредет в голову, то и делают. И Израиль не подарок. сам везде всех обстреливал: и сирию. и Палестину. А все зло возвращается.