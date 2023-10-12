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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Прибегая к концепту коллективной вины ты становишься сам субъектом коллективной вины...

Сейчас  я   вам,  граждане,       нечто  прекрасное    покажу.    Намедни какой-то   беглый  поц   Коля   Остенбакен (кто  все  эти  люди?!!)  выдал    в  запрещенном  твиттере  вот  такой   текст:"То что мы сейчас видим в Газе, это и есть коллективная ответственность.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть ответственность на себя за все , что происходит на земле. политики. Это они принимают решения и чт о взбредет в голову, то и делают. И Израиль не подарок. сам везде всех обстреливал: и сирию. и Палестину. А все зло возвращается.
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15 час.
лл
лина любимцева
Холокостом, ТОЖЕ злоупотреблять было нельзя. И борзеть. Кстати, по поводу &quot;коллективной ответственности&quot;...   .....В Палестину  пришли НЕ палестинцы, А ЕВРЕИ пришли к палестинцам!!  А теперь евреи  изгоняют палестинцев с их же земель...
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10 час.

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