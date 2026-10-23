АНАНЬЕВО /Киргизия/, 23 октября. /ТАСС/. День открытия научно-исследовательского реабилитационного центра "Ак Илбирс" в Киргизии является важным этапом в сохранении снежных барсов на планете.
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