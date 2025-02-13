Диана Панченко: Грантоедам пора на фронт

Почему адвокат Ростислав Кравец запустил петицию остановить бронирование от мобилизации представителей грантовых организаций? Какие аргументы приводятся в поддержку этой петиции? Почему автор считает, что грантовые организации получают слишком много денег за пропаганду войны? Прошу подписать и распространить.
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