Новый спикер Палаты представителей США: Нужно заставить отчитаться за каждый потраченный на Украину доллар

После избрания новым спикером Палаты представителей Конгресса США члена Республиканской партии Майка Джонсона, Украину неизбежно ожидает если не масштабное сокращение оказываемой финансовой и военной поддержки, то, по крайней мере, ужесточение контроля за помощью.
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