Как на поезде или в самолете: в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях

Номера в российских гостиницах могут подешеветь примерно на треть — благодаря невозвратным тарифам. Как пишут «Известия», в стране предлагают ввести новую ценовую политику- по аналогии с ж/д — и авиабилетами.
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