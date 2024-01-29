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Как на поезде или в самолете: в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях

Как на поезде или в самолете: в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях

Номера в российских гостиницах могут подешеветь примерно на треть — благодаря невозвратным тарифам. Как пишут «Известия», в стране предлагают ввести новую ценовую политику- по аналогии с ж/д — и авиабилетами.

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