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Журналистка "Известий" стала лауреатом конкурса "DOT-журналистика 2024"

Журналистка "Известий" стала лауреатом конкурса "DOT-журналистика 2024"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Журналистка "Известий" Яна Ревушкина (корреспондент отдела "Общество") стала лауреатом конкурса "DOT-журналистика 2024" среди авторов, которые пишут о доменах и иных системах адресации интернета.

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