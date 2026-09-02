Ответ Минтранса по защите гражданской авиации после угроз Зеленского

Россия не допустит серьёзных перебоев в работе гражданской авиации, пообещали в Минтрансе РФ. Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что российские власти не допустят значимых перерывов в авиасообщении на фоне озвученных террористических угроз Зеленского.
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