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Русская весна

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Ответ Минтранса по защите гражданской авиации после угроз Зеленского

Ответ Минтранса по защите гражданской авиации после угроз Зеленского

Россия не допустит серьёзных перебоев в работе гражданской авиации, пообещали в Минтрансе РФ. Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что российские власти не допустят значимых перерывов в авиасообщении на фоне озвученных террористических угроз Зеленского.

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