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Газета.ру

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Иран опроверг сообщения о выпуске NOTAM о безопасности полетов на западе страны

Иран опроверг сообщения о выпуске NOTAM о безопасности полетов на западе страны

Информация о выпуске Ираном предупреждения NOTAM для запада страны оказалась фейком. Об этом заявил главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи, передает агентство Mehr "Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной "выпуск NOTAM — предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов".

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