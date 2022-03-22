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УЕФА отменит ФФП. Потолка зарплат не будет, но…

УЕФА отменит ФФП. Потолка зарплат не будет, но…

УЕФА введет новые правила финансового контроля. The New York Times пишет, что УЕФА отменит правила финансового фэйр-плей и введет новую систему, которую назовут «правила финансовой устойчивости».

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