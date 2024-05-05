РВ: подозреваемые в убийстве нашего военкора Техаса задержаны и дают показания

Подозреваемые в убийстве нашего военкора американского происхождения Рассела Бентли с позывным “Техас”, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, находятся под стражей и сотрудничают с правоохранительными органами, сообщил адвоката вдовы ТГ-каналу WarGonzo.
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