В России высказались об угрозе новых санкций со стороны США

В команде президента США Дональда Трампа много прагматичных людей, заточенных на решение вопросов в интересах Америки, поэтому введение санкций против России сейчас для нее экономически невыгодно, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
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