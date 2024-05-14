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Тульские новости

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В Тул начался Международный фестиваль военного кино

В Тул начался Международный фестиваль военного кино

В Туле состоялась церемония открытия Международного фестиваля военного кино имени Озерова. В этом году фестиваль посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Севастополя и Крыма.

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