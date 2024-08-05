Медведев назвал выданных при обмене заключенными граждан РФ предателями

Предателями назвал граждан РФ, которых обменяли на российских разведчиков, содержавшихся в зарубежных тюрьмах, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованном 4 августа сообщении в Telegram.
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