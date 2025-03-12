Аллергиков в России хотят отправлять в отпуска на период активного цветения растений

Аллергиков в России хотят отправлять в отпуска на период активного цветения растенийРаботники, страдающие от явных симптомов аллергии, должны иметь право на предоставление дополнительного, оплачиваемого отпуска, совпадающего с периодом цветения растений.
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