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Тульские новости

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Оперативное совещание губернатора 15 сентября

Оперативное совещание губернатора 15 сентября

Третья неделя сентября традиционно задает высокий темп работы - в Белом доме вновь собрались чиновники на плановое совещание.

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