Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия подвела первые итоги трехдневного голосования

Россия подвела первые итоги трехдневного голосования

В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. После закрытия участков в самых западных регионах страны избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, а первые предварительные результаты начали поступать уже в ночь после завершения голосования.

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