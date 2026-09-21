Россия подвела первые итоги трехдневного голосования

В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. После закрытия участков в самых западных регионах страны избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, а первые предварительные результаты начали поступать уже в ночь после завершения голосования.
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