«Известия»: В России может закрыться каждый второй торговый центр

Более 200 из них находятся на грани банкротства или в предбанкротном состоянииГазета «Известия» со ссылкой на экспертов пишет, что если сейчас в РФ банкротство угрожает 200 торговым центрам, то в будущем эта цифра может увеличится до 300 объектов.