Daily Storm

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«Известия»: В России может закрыться каждый второй торговый центр

«Известия»: В России может закрыться каждый второй торговый центр

Более 200 из них находятся на грани банкротства или в предбанкротном состоянииГазета «Известия» со ссылкой на экспертов пишет, что если сейчас в РФ банкротство угрожает 200 торговым центрам, то в будущем эта цифра может увеличится до 300 объектов.

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