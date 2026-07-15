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Захарова, Кагановская и Некрасов, Чикмарева и Янченков выступят на шоу в Пекине

Российские фигуристы Мария Захарова, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выступят на шоу Magic on Ice в Пекине.

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