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Несекретные материалы

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Либералы против «трампистов»: Запад погружается во внутренний раздор

Либералы против «трампистов»: Запад погружается во внутренний раздор

Недавнее прекращение Трампом функционирования «Агентства по глобальным медиа» (USAGM), которое привело к прекращению вещания старейших пропагандистских СМИ «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, произвело на Западе (да и не только там) эффект разорвавшейся бомбы.

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