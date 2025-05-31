$HYPE: Кто в итоге проиграл при крупной покупке дериватива?

На представленном графике видно характерный объёмный вход по деривативам в токен $HYPE. Схема повторяется из раза в раз: розничные инвесторы заходят в позицию, когда инструмент уже находится в фазе нисходящего движения, а затем снова покупают по более высоким ценам после кратковременного отскока.
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