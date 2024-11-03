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Результаты Samarkand Marathon 2024. Победители – Бахтияр Уткиров и Елена Толстых, на 21,1 км – Ахмадеев, на 10 км – Ядгаров

3 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, также прошли забеги на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.

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