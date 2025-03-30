Обсуждаем, а что — не знаем…

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Александровна Останина в своем официальном Телеграм-канале прокомментировала обращение в Госдуму представителей психологических и образовательных ассоциаций относительно проекта Федерального закона «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации».