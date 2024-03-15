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Сотрудниками ФСБ задержан украинский агент, запускавший ложные цели для российской системы ПВО

Сотрудниками ФСБ задержан украинский агент, запускавший ложные цели для российской системы ПВО

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру по всей территории России. Очередное задержание прошло в Москве, сотрудники ФСБ взяли агента украинских спецслужб, выполнявшего задания по вскрытию систем ПВО.

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