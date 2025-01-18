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  • Eduard
    Не возьмут Армению потому что она Восток и слава богу,не придется под дудочку идиотов Брюсселя скакать!Заигрался с Запад...
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Трамп и Путин: Как признание победы России на Украине изменит переговоры

Трамп и Путин: Как признание победы России на Украине изменит переговоры

Геополитический эксперт Туомас Малинен определяет признание победы России на Украине как ключ к успешным переговорам между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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