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Пятый канал

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В Великобритании предложили отправлять заключенных в ряды ВСУ

В Великобритании предложили отправлять заключенных в ряды ВСУ

Британских преступников, которым не хватило места в тюрьмах, предложили отправить на Украину. Об этом в шутку заявил бывший дипломат Соединенного Королевства Иан Прауд на своей странице в социальных сетях.

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