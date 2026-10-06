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Царьград

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Будущие центры многополярного мира. Названы основные претенденты. Почему именно они?

Будущие центры многополярного мира. Названы основные претенденты. Почему именно они?

Финский президент заявил, что новый многополярный мир будет выстроен уже совсем скоро, а сейчас идёт переходный период.

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