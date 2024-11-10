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Царьград

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Силы ПВО сбили ещё восемь беспилотников в Подмосковье

Силы ПВО сбили ещё восемь беспилотников в Подмосковье

Информации о пострадавших в результате атаки нет.Силы противовоздушной обороны сбили ещё восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Подмосковья.

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