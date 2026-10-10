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Axios: Трамп заключил «дизельную» сделку с Путиным из-за деяний Зеленского

Axios: Трамп заключил «дизельную» сделку с Путиным из-за деяний Зеленского

Президент США Дональд Трамп заключил сделку с лидером России Владимиром Путиным по дизельному топливу (ДТ) после того, как гражданин Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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