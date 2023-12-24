Настал тот светлый час.На Гозмана завели уголовное дело. Впервые, если не изменяет память, завести уголовное дело на Гозмана требовали еще в конце нулевых.
На Гозмана завели уголовное дело
Комментарии
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tsan tsan
Считаете, что если раньше не делали, то и далее не нужно ?
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13 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Видимо, ждали, когда сам уедет - материалов накопилось достаточно. Ещё тот фраер, - личико выдаёт доброту несказанную!
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10 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
этого козла давно надо было посадить.
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9 час.
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