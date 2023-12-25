На создание нового оружия, которое появится вместе с бесплатным апдейтом Witch...

На создание нового оружия, которое появится вместе с бесплатным апдейтом Witchfire, повлияла Resistance 2Давненько мы не слышали о Witchfire, шутере от первого лица, в котором смешаны механики roguelike и экстрасенс-шутера.
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