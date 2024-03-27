Остается законной целью. Генерал ФСБ предрек главе ГУР Украины Буданову незавидную судьбу

Сегодня 465 прочитали Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) остается законной целью для России, заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.
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