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Остается законной целью. Генерал ФСБ предрек главе ГУР Украины Буданову незавидную судьбу

Остается законной целью. Генерал ФСБ предрек главе ГУР Украины Буданову незавидную судьбу

Сегодня 465 прочитали Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) остается законной целью для России, заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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АндрейБорков
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