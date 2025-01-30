В Канаде предупредили об ответных мерах в случае введения новых пошлин

Введение Вашингтоном новых пошлин против Канады приведет к ответным мерам со стороны Оттавы, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио 29 января.
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