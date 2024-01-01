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Россия не спасёт - замерзайте дальше. После обвинений и угроз Казахстан получил мощную "пощёчину". Коротко о важном

Россия не спасёт - замерзайте дальше. После обвинений и угроз Казахстан получил мощную "пощёчину". Коротко о важном

2 дня назад 6,9K прочитали Как проблемы, так сразу "Россия помоги"! С криками о помощи выступают даже те, кто ещё вчера во всю поливал нашу страну помоями.

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Комментарии
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n
nyha
м выпустят из тюрьм ..казахов...которых посадили за призыв присоединение  Казахстана  к России..
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7 час.
Андрей Шишинов
&quot;или, всё-таки, пусть сами выкручиваются?&quot;                                        Сами-сами...Всё сами.
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6 час.
sa
svet alex
Когда же Россия перестанет наступать на те же самые грабли? Украину создали , помогали и кормили все десятилетия ее существования. И что получили в ответ - ненависть, злобу, хамство, желание жить за наш счет, а главное - смерти наших ребят на СВО . Теперь мы будем помогать этим казахам, которые не хуже хохлов нас ненавидят? Когда же Россия очнется и начнет беречь свой народ?
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1 час.

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