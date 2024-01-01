sa

svet alex

Когда же Россия перестанет наступать на те же самые грабли? Украину создали , помогали и кормили все десятилетия ее существования. И что получили в ответ - ненависть, злобу, хамство, желание жить за наш счет, а главное - смерти наших ребят на СВО . Теперь мы будем помогать этим казахам, которые не хуже хохлов нас ненавидят? Когда же Россия очнется и начнет беречь свой народ?