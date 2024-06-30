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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как предотвратить у детей сколиоз

Россиянам рассказали, как предотвратить у детей сколиоз

Из рекомендаций – спорт, массаж и правильная обувь Сколиоз — одно из самых часто встречающихся заболеваний у детей, которое по распространённости уступает лишь простуде и травмам, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

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