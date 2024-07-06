Прямые авиарейсы из России на остров Бали пока отменяются - Джакарта боится санкций

Российский посол в Индонезии Сергей Толченов сообщил агентству РИА Новости, что прямые рейсы из России на популярный курортный остров Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций.
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