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В Германии призывают отказаться от идеи нанесения стратегического поражения РФ

В Германии призывают отказаться от идеи нанесения стратегического поражения РФ

В ФРГ растет недовольство общества позицией официального Берлина в отношении конфликта на Украине. Наглядной демонстрацией этого факта стала публикация в авторитетном немецком издании Berliner Zeitung, автор которой призывает власти Германии трезво взглянуть на ситуацию.

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