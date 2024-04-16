В ФРГ растет недовольство общества позицией официального Берлина в отношении конфликта на Украине. Наглядной демонстрацией этого факта стала публикация в авторитетном немецком издании Berliner Zeitung, автор которой призывает власти Германии трезво взглянуть на ситуацию.