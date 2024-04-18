Как накажут за сорванный подснежник

В России вовсю цветут подснежники, но любоваться этими первоцветами лучше на расстоянии — пять из двенадцати видов, встречающихся на территории нашей страны, находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.
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