«Привередливая пушка»: морпехи с Дальнего Востока тестируют захваченную в Курской области Bradley

Российские морпехи из 155-й бригады приступили к тестированию американской БМП М2 Bradley. Её захватили в Курской области — в окрестностях Казачьей Локни — после того, как по механику-водителю нанесли удар FPV-дроном.
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