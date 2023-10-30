Киевский политический режим полностью зависим от своих заокеанских кураторов.Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же момент прибудет в Москву для обсуждения плана мирного урегулирования конфликта, как только такую команду ему дадут в Вашингтоне.
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