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Азаров: Зеленский отправится в Москву незамедлительно, если такое решение будет принято Белым домом

Азаров: Зеленский отправится в Москву незамедлительно, если такое решение будет принято Белым домом

Киевский политический режим полностью зависим от своих заокеанских кураторов.Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же момент прибудет в Москву для обсуждения плана мирного урегулирования конфликта, как только такую команду ему дадут в Вашингтоне.

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