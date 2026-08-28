15-летний сын Марии Куликовой стал звездой в Сети

Несмотря на яркую внешность, Иван не планирует идти по стопам родителей. Денис Матросов с сыновьями — Иваном и Федором Социальные сетиСын Марии Куликовой и Дениса Матросова — Иван отпраздновал 15-летие в кругу семьи.