15-летний сын Марии Куликовой стал звездой в Сети

Несмотря на яркую внешность, Иван не планирует идти по стопам родителей. Денис Матросов с сыновьями — Иваном и Федором Социальные сетиСын Марии Куликовой и Дениса Матросова — Иван отпраздновал 15-летие в кругу семьи.
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