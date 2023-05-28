Два простых теста, чтобы выбрать клубнику без токсинов

Советами поделился специалист по качеству и безопасности продуктов фото: PinterestУрожай клубники на юге страны только поспевает, а прилавки рынков и магазинов уже завалены ароматной ягодой, в основном из Турции, Ирана, Греции и других стран.
Советами поделился специалист по качеству и безопасности продуктов фото: PinterestУрожай клубники на юге страны только поспевает, а прилавки рынков и магазинов уже завалены ароматной ягодой, в основном из Турции, Ирана, Греции и других стран.
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