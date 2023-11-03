Алла Пугачева въехала в Россию через КПП в Псковской области

Алла Пугачева въехала в Россию через КПП в Псковской областиПо сообщению нескольких телеграм-каналов и ссылающихся на них СМИ, 74-летняя Алла Пугачева въехала на территорию России накануне вечером через пограничный КПП в Псковской области.