Алла Пугачева въехала в Россию через КПП в Псковской области

Алла Пугачева въехала в Россию через КПП в Псковской областиПо сообщению нескольких телеграм-каналов и ссылающихся на них СМИ, 74-летняя Алла Пугачева въехала на территорию России накануне вечером через пограничный КПП в Псковской области.
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