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Honor сделала смартфон с выдвижной камерой, а Ulefone представила неубиваемый смартфон Xsnap 7 Pro со съемной экшен-камерой. И у этой камеры есть своя память

Honor сделала смартфон с выдвижной камерой, а Ulefone представила неубиваемый смартфон Xsnap 7 Pro со съемной экшен-камерой. И у этой камеры есть своя память

Камера крепится к смартфону на магните Бренд RugOne, принадлежащий Ulefone, представил защищенный смартфон Xsnap 7 Pro с необычной конструкцией: в его заднюю панель встроена съемная экшен-камера.

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