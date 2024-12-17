IJRV: Оземпик повышает риск слепоты из-за повреждения зрительного нерва

Ученые из Университета Южной Дании установили, что у пациентов с диабетом второго типа, принимающих препарат Оземпик, значительно повышен риск необратимой потери зрения вследствие повреждения зрительного нерва.
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