Калужская область заняла 4 место в ЦФО по размерам оплаты труда

Размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2023 год составил 46 873 рубля. По размеру данного показателя регион занимает 4 место в ЦФО после Москвы, Московской и Тульской областейМинистр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов и руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский выступили с докладами по теме повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента и соблюдении работодателями трудового законодательства в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы.