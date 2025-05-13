Аренда недвижимости в 2025 году: пошаговая инструкция для арендатора

Расширение или открытие нового бизнеса всегда сопровождается вопросом: купить недвижимость или поискать в Комсити аренду офиса в Москве? В статье рассмотрим один из самых популярных вариантов — съем коммерческого объекта и основные нюансы, связанные с этим процессом.
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