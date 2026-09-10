ИИ-ассистент «Глиф» объяснит мировые новости участникам МФМ-2026

Новостной ИИ-ассистент «Глиф» от Дзена станет частью интерактивного пространства VK на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге.
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